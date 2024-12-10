川普2.0充滿變數 董瑞斌看明年台灣經濟：審慎樂觀

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 20:06

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針對未來川普 2.0 恐加徵關稅衝擊台灣經濟，兆豐銀董事長董瑞斌表示，目前尚無法推測川普上任後動向，截至只有提名幾位部長，許多說法僅止於猜測，恐要到明年 1 月川普上任、政策落實，目前仍充滿變數。對於台灣明年的經濟景氣，他抱持審慎樂觀。

繼中華隊在世界 12 強棒球賽奪冠，兆豐銀行今 (10) 日攜手教育部與中華迷你棒球協會籌備處舉行「夢寐以球」迷你棒球公益捐贈記者會，未來 2 年將捐贈球具給全台 1300 所小學，希望透過這次的圓夢計畫，讓更多小朋友接觸到棒球運動。

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本次捐贈儀式邀請教育部長鄭英耀擔任見證人，由董瑞斌將迷你棒球球具交給受贈代表－新竹市西門國小的小球員們，也邀請體育署副署長房瑞文、兆豐銀行文教基金會董事兼中華棒協副理事長趙士強、中華棒協秘書長林宗成、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏、布瑞特國際部副總經理江思賢、WBSC 發展委員會委員戴建帆及統一獅球員郭俊麟與潘傑楷等貴賓。

董瑞斌表示，為積極帶動基層棒球運動風氣，培育更多人才，必須再更早起步、更往下紮根，希透過這次的迷你棒球捐贈計畫，將棒球運動從 U12 的少棒向下延伸至 U10 及 U8 等級，同時也讓偏鄉地區低年級小朋友可以在安全的環境下享受棒球的樂趣，培養更多優秀小選手，讓台灣棒球在世界持續發光發熱。