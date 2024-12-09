公股4金2銀前11月狠賺1205億創新高 兆豐金賺320億續稱霸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 20:23

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公股四金二銀今 (9) 日 11 月自結盈餘全部出爐，前 11 月合併稅後純益仍以兆豐金控 (2886-TW) 以 320.61 億元遙遙領先，其次為第一金 (2892-TW) 、華南金 (2880-TW) 分別以 241.17 億元、211.93 億元緊追在後，合庫金 188.94 億元排第四。加上臺企銀 (2834-TW) 及彰銀 (2801-TW)，今年前 11 月公股銀共賺 1204.94 億元，平均每月賺近 110 億元。

公股金控龍頭兆豐金 11 月自結稅後純益 9.49 億元，較上月大減 47%、年減 59%，累計前 11 月稅後純益 320.61 億元，年增率僅 2.85%，每股稅後純益（EPS）為 2.17 元。

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第一金控公布 11 月單月獲利 15.08 億元，月減 16.2%，主因銀行及證券子公司營收下滑所致。累計前 11 月稅後純益 241.17 億元，年增 12.7%，累計每股稅後純益（EPS）1.72 元。

華南金 11 月稅後淨利 15.92 億元，年增 11.8%，賺贏兆豐金的 9.49 億元和第一金的 15.08 億元，以單月來看表現居冠；累計前 11 月合併稅後淨利為 211.93 億元，累計年增 5.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為 1.54 元。

合庫金 11 月單月稅後純益 12.95 億元，較上月減少 6%，但較去年同月增長 25%，其中合庫銀行貢獻度即佔 95%；累計今年前 11 月稅後純益 188.94 億元，已突破去年全年 178.7 億元的水準，每股稅後純益（EPS）1.21 元。

彰化銀行 113 年 11 月份累計合併稅後盈餘 136.70 億元，累計合併稅後每股盈餘 (EPS) 1.22 元。