兆豐金、銀齊心打造優質多元運動環境 體育推手獎穿「金」戴「銀」

兆豐金控表示，推動國內多元運動穩健發展，集團投入各項運動賽事贊助及基層選手培育，提供運動團體與選手安心訓練、專心奪牌。去（112）年兆豐金控贊助財政部統一發票盃路跑比賽，旗下兆豐證券支持彰化平和國小曲棍球隊前進美國參加「加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，兆豐保險則是連續 4 年贊助超級馬拉松賽事，包括台灣棲蘭林道越野超級馬拉松、臺北超級馬拉松、宜蘭冬山河超級馬拉松等，並贊助跆拳道小將江宜珊及江宜璇兩選手征戰國內外重大賽事。