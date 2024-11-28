〈兆豐金法說〉「金金併」？依6大要件評估 但優先著重內部成長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 18:15

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兆豐金控 (2886-TW) 今 (28) 召開第三季線上法人說明會，由兆豐金控總經理蕭玉美主持，除重申集團四大營運方針。針對「金金併」議題，蕭玉美強調，外部併購會依財政部 6 大評估要件，來綜合評估考量。日前董事長董瑞斌亦表示，「先好才能長大」，金融業整併，不見得要用金控架構來推動，也需優先著重內部成長。

繼日前台新金和新光金的「新新併」案，法人及媒體也關切兆豐金是否考慮「金金併」。

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對於金金併議題，蕭玉美強調，因應民營金控合併議題，集團採務實全方位思維，內部成長以提升企業及外匯業務，布局高階財管業務，外部併購會依財政部 6 大評估要件，包括「企業文化整合，經營一致性策略、業務優勢互補性、市場定位差異化，員工權益保障、營運據點整合效益」等面向，進行綜合評估。

兆豐金董事長兼銀行公會理事長董瑞斌日前亦指出，銀行必須「先好才能長大」，規模大若沒有好的 ROA、ROE，等於「大而無當」。董瑞斌認為，金融業整併，不見得要用金控架構來推動。指示整併也需優先著重內部成長，持續升化兆豐第一優勢，再審慎評估潛在併購機會，來確定企業永續發展。

另外，兆豐集團在今年初也訂定 4 大營運方針「兆豐第 1、2 大聚焦、3 大支柱、4 跨策略」，其中，兆豐金控前 3 季獲利位居公股金控第 1，未來將延續獲利動能，深化企金、外匯及高資產財富管理、票券、證券等核心業務，鞏固市場地位。

至於「2 大聚焦」包括聚焦銀行及非銀行業務、銀行企金與消金業務。其中，非銀行子公司前 3 季獲利年增 1.3 倍，銀行子公司前 3 季高資產客戶數年增 46%、AUM 年增 35%，市場排名第 3；高資產財管手收達 7.4 億元，年增 55%。

未來，因應政府「亞洲資產管理中心」政策，兆豐集團將擬定全方位發展策略，在私人銀行業務方面，聚焦財富傳承顧問服務、專業人才培育，並持續優化交易平台效能。資產管理業務則透過銀行、證券、投信、創投等子公司共同合作。

此外，兆豐集團「3 大支柱」的數位轉型持續進行，銀行提升數位滲透率、布局生成式 AI 技術應用，證券則推出海外債券電子交易平台，產險運用區塊鏈技術優化理賠流程等；營運韌性方面，兆豐集團將持續強化風控及資產品質、鞏固資安、確保營運穩健發展。