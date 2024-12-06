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兆豐金11月賺不到10億 前11月獲利年增降到2.85% EPS 2.17元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 19:25

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兆豐金11月淨利9.49億 前11月賺320億年增2.85% EPS 2.17元。（圖：兆豐金提供）

公股金控龍頭兆豐金控 (2886-TW) 今 (6) 日公告 11 月自結稅後純益 9.49 億元，較上月減 47%、年減 59%，主因來自銀行及證券子公司獲利下滑所致；累計前 11 月稅後純益 320.61 億元，年增率僅 2.85%，每股稅後純益（EPS）為 2.17 元。

子公司兆豐銀行前 11 月稅後純益 274.39 億元，年減 6.74％，主因財務操作獲利減少，由於美國聯準會自 9 月後啟動降息循環，使得利差縮減，換匯交易 (SWAP） 收入下滑；加上台股 11 月大盤表現不佳，也連帶影響股票操作的收益。


子公司兆豐證券 11 月單月獲利僅 0.01 億元，較 10 月大幅衰退 99％，主因台股下跌，影響自營承銷操作，導致獲利減降，但累計前 11 月稅後純益 24.34 億元，相較去年同期成長幅度仍逾 4 成。

兆豐票券 11 月單月獲利 1.60 億元，稅後盈餘 20.45 億元，EPS 1.35 元；兆豐產險   11 月單月獲利 0.03 億元，稅後盈餘 3.75 億元，EPS 1.78 元。

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