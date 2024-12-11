金管會開放「虛擬資產保管業務試辦」遠銀評估中曝三大考量
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 02:07
金管會開放「虛擬資產保管業務」業務試辦，自 2025 年起受理業者申請，目前已有 5 家民營銀行表達興趣。遠東商銀目前是國內法幣信託的主力銀行，市占率高達 9 成，遠銀 AI 數位金融事業群副總經理戴松志透露，目前正在研議中，主要有三大考量，分別為合乎法規、商業價值及風險控管，必須謹慎看待，尤其是洗錢防治、打詐聯防，這是相當嚴肅的議題。
遠東商銀目前主要承作交易所的法幣信託業務，先前有不少交易所接連出事，所幸遠銀皆能安然渡過，並未受到影響，才使得市占率一舉從 7 成提升至 9 成，包括 MAX、BitoPro、XREX 等交易所皆為往來客戶。
對於金管會開放金融機構申請保管虛擬資產業務，遠銀是否有意願加入？對此，戴松志表示，正在研議當中，站在銀行的邏輯，主要有三大考量，首先，法規是否允許；其次，商業價值有多大；第三，風險可控才會去做，要看遠銀是否有能力承擔或控制風險。
國外頻傳交易所被駭客入侵盜取虛擬資產，戴松志說，參考國外的經驗，也會考慮與保險業者合作再保，這是備援機制的一環，都會納入考量當中，不過，這一塊對於台灣市場來說相當陌生，是否有商機仍待觀察。
戴松志說明，法幣信託原本就是遠東銀行相當熟悉的業務，當法幣入金到交易所，這些新台幣還沒買幣之前，交易所會委託銀行信託，有點類似電支帳戶，這些錢一定要經過信託。
戴松志直言，虛擬貨幣是一個全新、浩瀚的世界，未來會發展成什麼樣子無法預判，因此，現在必須相當謹慎看待，相信所有的銀行都會評估是否承作保管業務，有些傳統銀行可能不想跨入，抱持觀望態度，但也有不少銀行為了找尋新創產業切入點，動作相當積極。
至於遠銀方面，戴松志透露，總經理周添財對此相當支持，但要建立在風險可控及合規的前提之上，他重申，法規開放到哪、我才能做到哪，除了虛擬資產保管業務外，RWA 實體資產代幣化、穩定幣等也都有在談，其他業者也有興趣，不過，僅有保管業務及 RWA 目前獲得主管機關政策支持，遠銀內部會持續進行討論。
一般民眾經常將虛擬資產與洗錢畫上等號，戴松志則以匹夫無罪、懷「幣」其罪來形容，加密貨幣本身無罪，如同信用卡盜刷、電話詐騙等，都只是一種工具，但我們還是要持續把漏洞補起來，他也經常向幣圈同業呼籲，要想讓整個產業發展起來，就要確實做好防詐的聯防工作，大家要很嚴肅的看待這個議題。
從後台數據來看，有些客戶在交易所開戶，三個月內被通報警示帳戶的機率很高，很多人頭戶一開完戶就開始進行詐騙，因此，我們利用 AI 技術來監控新帳戶，希望降低詐騙機率，在打詐四法的政策支持下，銀行業擁有更大的權力進行凍結帳戶，被凍的帳戶中，有 6 成以上確實為詐騙帳戶。
戴松志指出，一項新興科技的發展，政策指引與鼓勵是很重要的因素，他認為，川普即將上任，他對於虛擬資產持開放態度，在政策支持下，產業可望朝向健康的發展，建構出完整的生態圈，接下來業者就要各憑本事，各國政府也要用智慧去重新看待，已經不是單純的傳統金融，加密貨幣什麼都能做，包括支付、質押、股票交易、發行穩定幣等，監管機關也要有所改變。
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