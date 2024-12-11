金管會開放「虛擬資產保管業務試辦」遠銀評估中曝三大考量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 02:07

‌



金管會開放「虛擬資產保管業務」業務試辦，自 2025 年起受理業者申請，目前已有 5 家民營銀行表達興趣。遠東商銀目前是國內法幣信託的主力銀行，市占率高達 9 成，遠銀 AI 數位金融事業群副總經理戴松志透露，目前正在研議中，主要有三大考量，分別為合乎法規、商業價值及風險控管，必須謹慎看待，尤其是洗錢防治、打詐聯防，這是相當嚴肅的議題。

遠東商銀目前主要承作交易所的法幣信託業務，先前有不少交易所接連出事，所幸遠銀皆能安然渡過，並未受到影響，才使得市占率一舉從 7 成提升至 9 成，包括 MAX、BitoPro、XREX 等交易所皆為往來客戶。

‌



對於金管會開放金融機構申請保管虛擬資產業務，遠銀是否有意願加入？對此，戴松志表示，正在研議當中，站在銀行的邏輯，主要有三大考量，首先，法規是否允許；其次，商業價值有多大；第三，風險可控才會去做，要看遠銀是否有能力承擔或控制風險。

國外頻傳交易所被駭客入侵盜取虛擬資產，戴松志說，參考國外的經驗，也會考慮與保險業者合作再保，這是備援機制的一環，都會納入考量當中，不過，這一塊對於台灣市場來說相當陌生，是否有商機仍待觀察。

至於遠銀方面，戴松志透露，總經理周添財對此相當支持，但要建立在風險可控及合規的前提之上，他重申，法規開放到哪、我才能做到哪，除了虛擬資產保管業務外，RWA 實體資產代幣化、穩定幣等也都有在談，其他業者也有興趣，不過，僅有保管業務及 RWA 目前獲得主管機關政策支持，遠銀內部會持續進行討論。