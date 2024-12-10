上詮11月營收1.5億元月增近5成 CPO光纖陣列產品明年出貨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 17:44

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光通訊廠上詮 (3363-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 1.5 億元，月增 47.15%、年增 39.11%、累計前 11 月營收 12.5 億元，年增 8.8%；上詮日前指出，明年 CPO 光纖陣列相關產品將小量出貨，有望帶動營收成長。

上詮日前於法說會表示，2026 年起資料中心將由現有的插拔式光纖連接，逐步轉向 CPO 整合光學引擎的發展，2025 年 CPO 光纖陣列相關產品將有小量出貨，加上既有產品線受惠全球資料中心建置需求成長，可望帶來營收成長動能。

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