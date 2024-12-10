〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人情緒謹慎等通膨數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-10 22:39

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美股主要指數周二 (10 日) 漲跌互現，在本周關鍵通膨報告出爐前投資人情緒謹慎，因為這份報告可能影響美國央行下周降息決策。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.4%，標普 500 指數跌 0.01%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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儘管美股即將迎來自 2019 年以來最好的一年，但在最近幾周創下一系列歷史新高後，漲幅似乎有所放緩。目前的焦點是周三 (11 日) 的美國消費者物價指數 (CPI)，這是 Fed 下周貨幣政策會議前最後一個重要數據。任何有關通膨方面進展停滯的跡象，都可能降低 Fed 連續第三次降息的可能性。

MUFG 銀行策略師 Lee Hardman 說：「進入年底，市場似乎已經失去了動力，參與者正在等待某種新的催化劑。」

對於即將出爐的通膨數據，Hardman 指出即便是相對強勁的單月就業數據，也未能改變對進一步放寬政策的押注。貨幣市場目前預估，Fed 下周降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 80%。

他表示：「只有明天的 CPI 報告非常糟糕，市場才會降低本月降息的預期。你必須假設，如果結果符合預期，就不會真正改變投資人的看法。」

本周是多家央行公布利率決策的重要一周。在經濟前景惡化、法國和德國政局動盪之際，歐洲央行 (ECB) 預料將進行今年第四次降息，另外瑞士央行也將在周四 (12 日) 降息，而加拿大可能在周三降息。

與此同時，周三也將象徵著中國中央經濟工作會議的開始，當局可能會暗示更多的財政支持，以兌現 2025 年「適度寬鬆」貨幣政策的承諾。中國股市周二一度上漲 3.3%，但收盤時大部分漲幅回吐。

Kingswood Group 首席經濟學家 Rupert Thompson 表示：「有待檢驗，但這些聲明似乎確實表明，當局準備採取更積極的行動，這令人鼓舞。」

其他消息方面，投資人也在留意中東地緣政治風險上升，然而由於對供應過剩的擔憂掩蓋，國際油價有所回落。

截至台北時間周二（10 日）22 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 0.37%，至每股 103.20 美元

美國白宮周二聲明表示，商務部已經敲定向記憶體晶片製造商美光 (Micron Technology) 提供逾 61 億美元資金補助，以支撐該公司在國內打造半導體工廠。美光周二盤前股價一度上漲 1.05%。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.34%，至每股 226.85 美元

美國電商巨擘亞馬遜周二表示，將開始在印度是營運快速電商服務，15 分鐘或更短時間內送達食品或雜貨，正面應對競爭對手。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 2.09%，至每股 160.32 美元

路透援引三名知情人士消息報導，波音上周五 (6 日) 重啟其最暢銷的 737 Max 噴射客機生產。大約一個月前，3.3 萬名波音工廠工人結束為期 7 周的罷工。報導指出，重啟 737 Max 對這家負債累累的飛機製造商復甦至關重要，波音從可望滿足全球日益成長旅遊需求的航空公司拿到大約 4,200 架 737 Max 訂單。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：