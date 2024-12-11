意法半導體推出「邊緣運算」人工智慧MCU

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 01:00

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歐洲大型運算晶片公司之一的意法半導體 (STMicroelectronics) 周二 (10 日) 推出一系列新的微控制器 (Microcontroller Unit, MCU)，這首款針對所謂邊緣人工智慧(Edge AI) 和機器學習的 MCU。

該公司表示，預估 STM32N6 系列 MCU 會應用在消費和工業電子產品中，專門處理圖像和音訊，不再需要透過大型電腦或資料中心處理。

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OpenAI 的 ChatGPT 或者 Google(GOOGL-US) 的 Gemini 等生成式 AI 運算是在大型資料中心訓練與運行，而邊緣 AI 使用了類似原理，不過運算能力較低，只能應用在汽車、工廠或穿戴式設備上。