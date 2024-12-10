亞馬遜在印度推出15分鐘到貨服務 力拚當地競爭對手

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 19:31

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美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (10 日) 表示，將開始在印度是營運快速電商服務，15 分鐘或更短時間內送達食品或雜貨。

印度正在興起快速電商的熱潮，Zomato 的 Blinkit 和軟銀投資的 Instamart 等公司紛紛推出從食品雜貨到電子產品，最快能在 10 分鐘內送達，這對亞馬遜構成挑戰，不過這家電商巨擘最近加入這一潮流，正面應對競爭對手。

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亞馬遜印度地區經理 Samir Kumar 在一份聲明中表示，公司將專注實施一項策略，以最快的速度、最大的價值，替印度每一個地區提供作多選擇。

根據研究公司 Datum Intelligence 的數據，印度快速商業產業的年銷售額預計將從 2020 年的 1 億美元成長到今年的 60 億美元。

今年早些時候，亞馬遜規模更大的國內競爭對手、沃爾瑪 (WMT-US) 投資的 Flipkart 在印度部分城市試營運自己的快速商務服務，承諾 10 分鐘內送達商品。