波音罷工風波已過 傳上周重啟737 Max客機生產

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 20:13

‌



路透援引三名知情人士消息報導，波音上周五 (6 日) 重啟其最暢銷的 737 Max 噴射客機生產。大約一個月前，3.3 萬名波音工廠工人結束為期 7 周的罷工。

報導指出，重啟 737 Max 對這家負債累累的飛機製造商復甦至關重要，波音從可望滿足全球日益成長旅遊需求的航空公司拿到大約 4,200 架 737 Max 訂單。

‌



截稿前，波音 (BA-US) 周二 (10 日) 盤前股價上漲 0.6%，每股暫報 157.98 美元；對於上述報導波音拒絕置評。

美國聯邦航空總署 (FAA) 署長惠塔克 (Mike Whitaker) 上周四曾向路透表示，波音尚未恢復 737 MAX 的生產，但計劃在本月晚些時候恢復生產。

波音要把 737 MAX 產量提高到每月 56 架的目標計畫受到一連串挫折阻礙，包括兩起致命的墜機事故、新冠病毒 (COVID-19) 大流行、供應鏈問題、生產安全問題、監管審查的加強，以及最近的罷工。

今年 1 月，FAA 將 737 MAX 飛機的月產量限制在 38 架，此前阿拉斯加航空 (Alaska Airlines) 的一架 737 MAX 9 飛機在當月的一次飛行中出現門板缺失 4 個關鍵螺栓的情況，暴露了波音嚴重的安全問題。

惠塔克上周拒絕透露他認為 FAA 何時會恢復波音每月生產 38 架以上飛機的能力，但他表示，如果該公司不到幾個月就能接近 38 架飛機的最大值，會感到驚訝。