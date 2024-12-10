IATA：儘管新飛機供應受阻 全球航空公司明年營運仍看旺

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 20:38

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國際航空運輸協會 (IATA) 理事長華爾希 (Willie Walsh) 周二 (10 日) 表示，儘管確保新飛機供應方面可能有空難，但預料明年全球航空業營收將超過 1 兆美元、乘客數量將創下歷史新高。

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華爾希周二在日內瓦受訪時表示：「我們給了他們時間。我想我們已經沒有耐心了。這種情況是不可接受的。」

他指出供應商的行為就像「準壟斷」，似乎正在從他們造成的問題中受惠，同時也強調：「我們將不得不加大壓力，也許會尋求支持，迫使主要供應商採取行動。」

儘管存有新飛機供應方面的問題，不過 IATA 仍預料 2025 年航空業淨利上看 366 億美元，高於今年預測的 315 億美元，與此同時搭乘飛機人數也有望創下 52 億人次的新高。另一方面，航空燃油價格也預料下滑，讓業者鬆了一口氣。

至於對川普上任一事，華爾希持樂觀態度並稱川普在第一任期的行動提振航空業發展。他說：「有跡象顯示，川普第二任期可能會逆轉拜登政府時期採取的一些行動，川普對航空業來說是一項利多。\