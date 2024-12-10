IATA：儘管新飛機供應受阻 全球航空公司明年營運仍看旺
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 20:38
國際航空運輸協會 (IATA) 理事長華爾希 (Willie Walsh) 周二 (10 日) 表示，儘管確保新飛機供應方面可能有空難，但預料明年全球航空業營收將超過 1 兆美元、乘客數量將創下歷史新高。
全球航空公司成長受到波音 (BA-US) 和空中巴士延後交付飛機影響，航空業者表示，如果沒有更新、更高效的飛機，就無法在運送更多乘客的同時減少燃料成本。
華爾希周二在日內瓦受訪時表示：「我們給了他們時間。我想我們已經沒有耐心了。這種情況是不可接受的。」
他指出供應商的行為就像「準壟斷」，似乎正在從他們造成的問題中受惠，同時也強調：「我們將不得不加大壓力，也許會尋求支持，迫使主要供應商採取行動。」
儘管存有新飛機供應方面的問題，不過 IATA 仍預料 2025 年航空業淨利上看 366 億美元，高於今年預測的 315 億美元，與此同時搭乘飛機人數也有望創下 52 億人次的新高。另一方面，航空燃油價格也預料下滑，讓業者鬆了一口氣。
至於對川普上任一事，華爾希持樂觀態度並稱川普在第一任期的行動提振航空業發展。他說：「有跡象顯示，川普第二任期可能會逆轉拜登政府時期採取的一些行動，川普對航空業來說是一項利多。\
然而 IATA 表示，與中東和烏克蘭衝突相關的不確定性可能會對航空業的健康構成風險。該協會預估，明年乘客收益 (一名乘客飛行一英里的平均費用) 將比今年減少 3.4%。
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