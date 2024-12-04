哈日族注意！野村投資長估日銀明年升息2碼 日元飆到140-145 靠2大動能股漲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-04 19:16

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展望 2025 年，野村資產管理認為，基本面持續轉佳、企業結構性改革提升股東權益 （ROE），成為支持日股成長兩大動能，加上日本的新 NISA （少額投資非課税）制度有助民眾投入資金買日股。針對日本匯率與利率動向，野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一 (Yuichi Murao) 今 (4) 日表示，觀察川普 2.0 政策傾向於推升通膨，認為美國會讓利率緩降，相對影響日本 2025 年的利率會緩升，他預估明年日央行一整年會調升 2 碼，日元匯率會升到 140-145 兌 1 美元之間，對未來半年經濟持正面看法。

村尾祐一應邀來台發表 2025 年投資展望，他認為，日本企業治理改革持續進行、日本經濟持續復甦，讓日股仍具上漲潛力；日本企業盈餘穩健, 但必須謹慎評估日元匯率升貶值，特別是出口導向為主的的產業；在個人消費持續復甦和資本支出強勁增長的支持下，他看好未來半年的日本經濟。

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村尾祐一表示，從總體經濟的角度來看，日本股市具有持續成長的潛力。日本的名目 GDP 已上升至其長期趨勢線之上，實質 GDP 保持在疫情前水平，與其他國家相較，日本經濟仍處於復甦的初升段。此外，日本的內需亦恢復成長動能，2024 年的「春鬥」，效應已反映在秋季的薪資成長，薪資增幅也將牽動家庭支出與個人消費成長；無論是製造業或非製造業，勞動力供給均相當吃緊，日本短觀調查亦顯示，對於保持勞動力以維持企業營運的擔憂已成為推升薪資上漲的首要原因。

在通膨方面，自 2020 年以來，日本的企業服務價格指數 (Service Producer Price Index) 明顯上漲，野村資產管理的調查亦顯示，過去一年對於日本的通膨以及收入的預期均由衰退或持平轉為上揚，對於長期陷入通縮的日本經濟而言，通膨復膨的環境更加明確。

另一個有利基本面的因素是日企資本支出持續增加，目前企業資本支出佔 GDP 的比重超越 17%，相當接近歷史新高。值得留意的是，由於物聯網與生成式 AI 的應用大幅擴展，半導體產業已進入持續成長的階段，AI 的服務需要整合各類型的新科技，許多日本企業成為支援半導體設備的供應商，在 AI 的成長趨勢中，日本企業亦有舉足輕重的地位。