交易員對日本12月升息預期驟降 日元承壓

隔夜指數互換 5 日顯示，日本央行在 12 月 18、19 日會議上升息的機率為 40%，較 11 月 29 日的 66% 大幅下降。

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瑞穗證券高級市場經濟學家 Yusuke Matsuo 表示，如果這項訊息是日本央行有意發布的，那麼央行可能是為了防止市場誤解其已決定在 12 月會議上升息。