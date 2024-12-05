交易員對日本12月升息預期驟降 日元承壓
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-05 11:12
日本《時事通訊社》報道稱，愈來愈多日本央行內部人士認為，除非日元貶值等因素導致通膨上漲的風險很大，否則應避免過早升息，令市場對本月升息的驟然降溫，日元承壓。
隔夜指數互換 5 日顯示，日本央行在 12 月 18、19 日會議上升息的機率為 40%，較 11 月 29 日的 66% 大幅下降。
瑞穗證券高級市場經濟學家 Yusuke Matsuo 表示，如果這項訊息是日本央行有意發布的，那麼央行可能是為了防止市場誤解其已決定在 12 月會議上升息。
聯準會的利率政策前景尚不確定，日本和其他經濟體之間的巨大利差可能會使日元保持弱勢。投資人將密切關注日本央行委員中村豐明今日的講話，將從中尋找有關貨幣政策和美元兌日元未來走勢的進一步暗示。
不過，野村證券外匯策略主管 Yujiro Goto 認為，鴿派貨幣政策委員今天發表講話，因此對日本央行升息的預期不太可能上升。
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