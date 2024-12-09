日本上修第三季GDP成長率 日銀本月升息添底氣

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-09 14:30

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日本第三季國內生產毛額（GDP）季增年率 1.2%，高於初值 0.9%，讓市場更加預期日本央行即將升息。

另一方面，日本私人消費則由原本的上升 0.9%，下調至增長 0.7%，凸顯了經濟復甦的脆弱性，並給日銀再次升息留下了不確定性，因此 12 月升息仍有疑慮。

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在 GDP 的組成中，資本支出部分被視為衡量私人需求主導實力的關鍵指標。修正後的數據顯示，第三季資本支出下降了 0.1%，下降幅度小於初值 0.2%，經濟學家先前曾預期該部分將成長 0.1%。這表明，儘管成長微弱，但私人投資活動在第三季仍表現出一定的韌性。

日銀將在 12 月 18、19 日舉行今年最後一次決策會議，這些數據將成為政策會議上關鍵。

在利率調整方面，經濟學家之間存在分歧。部分經濟學家對升息的可行性表示懷疑，他們指出，最近家庭支出數據的疲軟表明經濟尚未顯示出穩定復甦的跡象。

然而，也有其他經濟學家預計，儘管消費數據疲軟，但日本央行仍可能最早在本月調整利率，理由是該行在 3 月和 7 月曾有類似的調整先例。