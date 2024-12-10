紐約Fed調查：美11月通膨預期攀升 家庭財務看法創2020年初以來最樂觀

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-10 01:30

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紐約聯準銀行 (New York Federal Reserve) 周一 (9 日) 公布最新調查顯示，川普贏得總統大選後，11 月美國消費者對家庭財務的看法創下 2020 年年初以來最樂觀情緒。不過，調查也顯示，當月消費者的短期、中期和長期通膨預期全面上升。

具體來看，11 月消費者對未來一年通膨預期為 3%，高於 10 月調查的 2.9%；對未來三年通膨預期升至 2.6%，也高於 10 月的 2.5%，另外對未來五年的通膨預期也衝至 2.9%，超過 10 月的 2.8%。

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與預期的通膨上升形成鮮明對比的是，汽油價格、租金和食品價格一年後都將走弱，儘管醫療保健和大學費用將出現更大幅度的上漲。與此同時，11 月房價預期漲幅穩定在 3%。

按類別來看，費者預估未來一年汽油價格將上漲 2.72%、食品價格將上漲 3.77%、醫療費用將上漲 5.96%、大學教育費用將上漲 6.73%、房租將上漲 5.7%。

該調查公布之際，美國經濟的發展路徑料將發生相當大的變化，這與候任總統川普即將重返白宮有關。美國民眾普遍預估，川普透過對美國貿易夥伴徵收高額關稅和驅逐移民的政策，將增加物價壓力。他的稅收和支出計劃也預料大幅推高赤字。

另外調查還顯示，美國民眾對經濟前景持樂觀態度，受訪者預期收入和獲利成長將有所改善，不過他們對就業市場的預期有所放緩。

儘管對當前財務狀況的看法保持穩定、對銀行授信的看法幾乎沒有變化，但認為財務狀況會好轉的受訪者對未來一年的預期躍升至 2020 年 2 月以來的最高水平。

與此同時，預估生活將變得更糟的人所占比例降至 2021 年 3 月以來新低平，家庭對拖欠債務的預期也較低。

值得注意的是，經濟學家預料川普將推高美國政府財政赤字，紐約聯準銀行調查的受訪者卻把他們對政府債務成長的預測下修至 2020 年 2 月以來新低。