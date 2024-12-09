〈美股早盤〉主要指數平盤波動 本周美國通膨數據備受矚目

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-09 22:46

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Lombard Odier 資產管理公司 (Lombard Odier Asset Management) 宏觀策略主管 Florian Ielpo 表示：「金融市場正努力在中國發出的令人鼓舞的訊號和地緣政治舞台上令人不安的事態發展之間取得微妙的平衡。」

與此同時，隨著敘利亞局勢使本已動盪不安的中東局勢更加動盪，原油和黃金價格雙雙上漲。如果地緣政治局勢沒有進一步升級，投資人將把注意力轉向本周的央行決策。歐洲央行 (ECB) 預計將下調利率，加拿大央行 (BOC) 和瑞士央行 (SNB) 也將下調利率，澳洲央行可能會維持利率不變。

南韓方面，在野黨議員正在推動對總統進行另一次彈劾投票，韓股大幅下跌，韓元接近 2009 年以來新低。

美國通膨數據將是另一個關鍵事件，可能決定聯準會 (Fed) 是否會在 12 月 18 日的會議上再次放鬆政策。儘管上周五公布的 11 月就業報告顯示，就業市場正在降溫，足以允許降息，但如果通膨數據顯示，上月物價壓力的加速程度超過預期，可能加劇不確定性。

Capital.com 的高級市場分析師 Daniela Sabin Hathorn 說：「無論如何，通膨仍然過高，這限制了央行放鬆貨幣政策的能力。目前下周降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性為 87%，但如果 CPI 數據表現不如預期，這種情況可能很快就會改變。」

截至台北時間周一（9 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.52%，至每股 138.84 美元

根據多家外媒周一報導，中國因懷疑人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達收購 2020 年 Mellanox 有害市場競爭，開始展開反壟斷調查。消息傳出後，輝達盤前股價挫跌 2%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.48%，至每股 389.89 美元

特斯拉盤前漲逾 2%，開盤將再刷新階段新高且逼近上市高價。消息面上，特斯拉再次強調，2025 年的銷售成長目標為 20% 至 30%，這一成長是基於最大化現有產能利用率的能力。此外，FSD 過去一年的顯著改善歸因於訓練運算能力的增加，從 20,000 個 GPU 增加到約 90,000 個 GPU，僅花了 10 個月的時間。

道氏化學 (DOW-US) 早盤股價上漲 2.43%，至每股 43.01 美元

道氏化學周一表示，將以 24 億美元價格將美國墨西哥灣沿岸部分基礎設施資產 40% 的股份出售給麥格理資產管理公司 (Macquarie Asset Management) 管理的基金，以將更多精力集中在其核心化學品業務上。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：