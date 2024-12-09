中國對輝達展開反壟斷調查 事涉2020年Mellanox收購案

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-09 20:09

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根據多家外媒周一 (9 日) 報導，中國因懷疑人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達有害市場競爭，開始展開反壟斷調查。消息傳出後，輝達 (NVDA-US) 周一盤前股價挫跌 1.92%，每股暫報 139.70 美元。截稿前，輝達並未對此置評。

中國中央電視台 (China Central Television) 周一在一篇報導中稱，國家市場監督管理總局已對輝達近期的行為展開調查。

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根據中國市場監管總局網站公告，「因英偉達公司 (中國譯名) 涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（市場監管總局公告〔2020〕第 16 號），市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。」

公告中提到的邁絡思 (Mellanox) 曾是以色列公司，主要從事網路產品的研發、生產和銷售。2020 年 4 月，輝達正式完成對邁絡思收購，交易金額約為 69 億美元，這次收購邁絡思成為輝達的全資子公司。

收購後，輝達開始將邁絡思的網絡技術整合到其自己的產品線中，為輝達提供關鍵的網絡和互連技術，使其能夠在資料中心和高性能計算市場中提供更全面的解決方案。

有報導指出，中國市場監管總局當時是有條件批准這起收購案，其中包括依據公平、合理、無歧視原則向中國市場繼續供應輝達 GPU 加速器、邁絡思高速網路互聯設備和相關軟體、配件。

然而在美中科技霸權之戰的交火中，輝達被禁止向中國企業出售其最先進的半導體——削弱了中國企業開發 AI 服務的能力——這招致北京政府的強烈譴責。