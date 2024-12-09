ASML前員工被控向俄羅斯出售晶片商業機密

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-09 23:20

‌



荷蘭檢察官周一在鹿特丹的聽證會上表示，這名 43 歲的俄羅斯人涉嫌從 2015 年 11 月起向莫斯科出售艾司摩爾的文件，違反制裁法律。據了解，出售的資訊是透過語音聊天、USB 硬碟以及前往莫斯科期間交換，目的是在俄羅斯打造晶片工廠。

‌



艾司摩爾生產高階晶片所需設備，這些晶片應用範圍從電動車到軍用設備，此外還受惠人工智慧 (AI) 支出激增，因此成了不肖人士目標。該公司曾在去年指控一名前中國員工竊取晶片數據。

荷蘭檢方表示，這名俄羅斯前員工涉嫌竊取文件，目的是取得打造晶片工廠的技術，供應某些因制裁而無法在俄羅斯取得的技術。被告共享的資訊歸類成軍民兩用技術，可用於民用和軍事目的，這名犯嫌自 8 月以來一直居留在荷蘭。