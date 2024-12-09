〈台股開盤〉早盤漲逾130點後回落中小型股黯淡 航運股強漲
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 10:03
台股今 (9) 日早盤一度漲逾 130 點，不過賣壓出籠下，漲點收斂回測 5 日線支撐，盤面上除了台積電外，航運股大漲也撐起盤勢，但中小型股表現相對低迷，櫃買指數下挫逾 1%。
台積電 (2330-TW) 維持撐盤角色，不過，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中震盪；智邦 (2345-TW)、宏碁 (2353-TW)、緯穎 (6669-TW) 等漲逾 2%、不過，祥碩 (5269-TW)、致茂 (2360-TW) 等跌 3-4%。
航運股表現強勢，貨櫃三雄陽明 (2609-TW) 大漲 9%、萬海 (2615-TW) 漲 5%、長榮 (2603-TW) 也漲近 4%；航空雙雄同樣走揚，長榮航 (2618-TW) 漲半根停板、華航 (2610-TW) 漲逾 2%。
法人分析，台股短線處於高位震盪收斂短均線，本週估持續站穩 23000 之上，月線將翻揚上彎，無論基本面、技術面或是籌碼面，都將持續有利於行情走高續攻波段甚至歷史高點。
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