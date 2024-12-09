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〈台股開盤〉早盤漲逾130點後回落中小型股黯淡 航運股強漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 10:03

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〈台股開盤〉早盤漲逾130點後回落中小型股黯淡 航運股逆勢強漲。(鉅亨網資料照)

台股今 (9) 日早盤一度漲逾 130 點，不過賣壓出籠下，漲點收斂回測 5 日線支撐，盤面上除了台積電外，航運股大漲也撐起盤勢，但中小型股表現相對低迷，櫃買指數下挫逾 1%。

台積電 (2330-TW) 維持撐盤角色，不過，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中震盪；智邦 (2345-TW)、宏碁 (2353-TW)、緯穎 (6669-TW) 等漲逾 2%、不過，祥碩 (5269-TW)、致茂 (2360-TW) 等跌 3-4%。


航運股表現強勢，貨櫃三雄陽明 (2609-TW) 大漲 9%、萬海 (2615-TW) 漲 5%、長榮 (2603-TW) 也漲近 4%；航空雙雄同樣走揚，長榮航 (2618-TW) 漲半根停板、華航 (2610-TW) 漲逾 2%。

法人分析，台股短線處於高位震盪收斂短均線，本週估持續站穩 23000 之上，月線將翻揚上彎，無論基本面、技術面或是籌碼面，都將持續有利於行情走高續攻波段甚至歷史高點。

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台積電航運長榮萬海陽明長榮航華航

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櫃買市場加權指數260.87-0.25%
台積電10700.47%
長榮航47.655.89%
長榮234.52.85%
萬海87.54.17%
陽明81.88.20%
致茂410-4.65%
祥碩1845-1.86%
緯穎25304.98%
﻿宏碁39.552.59%
智邦7313.69%
聯發科13150.77%
鴻海197.5-0.25%
華航26.92.28%

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加權指數法興(購) 槓桿8.24
加權指數法興(購) 槓桿6.69
加權指數法興(售) 槓桿6.34
加權指數法興(售) 槓桿6.87

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