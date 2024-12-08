〈台股風向球〉川普上任前外資趕作帳 類股輪動須補量挑戰上檔套牢區

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-08 11:50

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台股加權指數上周飆漲 930 點，傳統 12 月作帳行情順利展開，台股交易員認為，依過往經驗統計，12 月上漲機率高達 80%，且目前市場預期聯準會 12 月再降息 1 碼的機率也有 70%，不排除大型法人趕在美國新總統川普上任前，全力作帳，惟上方有 23500-23700 點套牢區，期待大盤續漲之際有待先補量。

上周外資在集中市場大買台股高達 760 億元，創 10 月以來單周最大量，其中，買超台積電 (2330-TW) 達 403 億元，復華台灣科技優息 144 億元，奇鋐 (3017-TW) 近 80 億元，聯發科 (2454-TW)62 億元，台光電 (2383-TW)51 億元，華航 (2610-TW) 近 35 億元，日月光投控 (3711-TW) 也超過 27 億元。

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台股交易員認為，隨著外資大力回補台股，12 月作帳行情已緊鑼密鼓展開，若國際政經情勢無太大變化，將隨著個股公布 11 月營收數據來反映基本面，輪漲可期。

元大投顧指出，過往美國總統卸任前的 12 月平均漲幅為 1.3%，表現不算差，即使 12 月指數沒有大空間，但個股行情也不看淡，因此，隨著台股大盤技術面日 KD 指標重新交叉向上，預期反彈仍將延續。