營收速報 - 中信金(2891)11月營收163.79億元年增率高達100.97％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 12:15
今年1-11月累計營收為1,735.56億元，累計年增率36.85%。
最新價為39元，近5日股價上漲4.55%，相關金融保險上漲3.4%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52669 張
- 外資買賣超：+22436 張
- 投信買賣超：+28423 張
- 自營商買賣超：+1810 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|163.79億
|101%
|3%
|24/10
|158.94億
|35%
|-3%
|24/9
|163.01億
|27%
|42%
|24/8
|115.07億
|-15%
|-49%
|24/7
|223.89億
|24%
|33%
|24/6
|168.86億
|-5%
|35%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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