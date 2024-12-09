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鉅亨速報

營收速報 - 中信金(2891)11月營收163.79億元年增率高達100.97％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 12:15


中信金(2891-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣163.79億元，年增率100.97%，月增率3.05%。

今年1-11月累計營收為1,735.56億元，累計年增率36.85%。

最新價為39元，近5日股價上漲4.55%，相關金融保險上漲3.4%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+52669 張
  • 外資買賣超：+22436 張
  • 投信買賣超：+28423 張
  • 自營商買賣超：+1810 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 163.79億 101% 3%
24/10 158.94億 35% -3%
24/9 163.01億 27% 42%
24/8 115.07億 -15% -49%
24/7 223.89億 24% 33%
24/6 168.86億 -5% 35%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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