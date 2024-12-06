〈台股盤後〉台積電等權值股壓盤跌74點 周線長紅大漲930點

台股大盤在今 (6) 日由資安及營建股擔綱演出，但台積電 (2330-TW) 及權值股表現並不爭氣，終場大盤下跌 74.67 點或 0.32%，收盤指數報 23193.27 點，成交值爲 3609 億元，大盤周線收紅上漲 930.77 點或 4.18%。市場專家指出，大盤量縮整理走勢之下，大盤維持在所有均線之上 ，走勢有利多方。