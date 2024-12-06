〈台股盤後〉台積電等權值股壓盤跌74點 周線長紅大漲930點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 14:08
台股大盤在今 (6) 日由資安及營建股擔綱演出，但台積電 (2330-TW) 及權值股表現並不爭氣，終場大盤下跌 74.67 點或 0.32%，收盤指數報 23193.27 點，成交值爲 3609 億元，大盤周線收紅上漲 930.77 點或 4.18%。市場專家指出，大盤量縮整理走勢之下，大盤維持在所有均線之上 ，走勢有利多方。
而在匯市方面，12 月 6 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.385 元、升值 5.3 分，成交金額 5.87 億美元。
台北股市集中市場今天整體電子股因台積電股價下跌 10 元或 0.93%，收在 1065 元，鴻海 (2317-TW) 表現也不振，造成對指數的壓抑，但電子資安族群如精誠 (6214)、零壹 (3029-TW)、伊雲谷 (6689-TW) 等強攻，電子類股指數終場下跌 0.49%，營建類股達欣工 (2535-TW)、皇翔 (2545-TW) 等有強勢攻擊態勢，終場營建股指數大漲 2.36%。
台北股市集中市場今天早盤開在 23278.68 點，盤中最高 23361.12 點，最低爲 23137.62 點，終場台股大盤下跌 74.67 點或 0.32%，收盤指數報 23193.27 點，成交值爲 3609 億元
資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現量縮整理走勢，但由台積電及大盤指數都還高踞於 5 日線之上，顯示多方控盤態勢明確，下周補量再攻擊，要留意集團作帳股。
電子股次族群以 PCB 上游原物料漲勢兇猛今天不再，台光電 (2383-TW) 仍強勢，但富喬 (1815-TW)、金居 (8358-TW) 股價下跌收作。
台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 都以下跌作收 。蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價也同步收黑。
航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 上漲作收，萬海 (2615-TW) 收盤下跌 0.2 元或 0.24%，收盤價報 84 元。
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