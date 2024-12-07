〈能源盤後〉OPEC+未能緩解供應擔憂 油價跌至3周最低點

鉅亨網編譯許家華 2024-12-07 06:26

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石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 決定再次展延減產措施至明年第一季底，但未能緩解市場對原油過剩的擔憂，原油期貨價格周五持續走跌至 3 周以來的最低水準。

能源商品價格

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1 月交割的美西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.10 美元或 1.6%，收每桶 67.20 美元，本周近月 WTI 原油下跌 1.2%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 97 美分或近 1.4%，收在每桶 71.12 美元，本周近月 Brent 原油下跌 1%。

Brent 和 WTI 創下 11 月 15 日以來的最低收盤價。

1 月交割汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 1.91 美元，但本周仍見漲 0.4%。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.13 美元，本周跌幅達 2.7%。

1 月交割天然氣價格僅上漲 0.1%，收每百萬 Btu 3.08 美元，但本周仍大跌 8.5%。

市場驅動力

Aptus 資本顧問公司客戶投資組合經理兼私人投資主管 Joseph Sykora 表示：「當前 OPEC 寸步難行，需求不足以滿足自由市場供應。在油價不跌的情況下，市場根本無法吸收 OPEC 每天 650 萬桶的閒置產能，這將損害許多 OPEC 成員國的預算赤字，尤其是沙烏地阿拉伯。」

OPEC + 周四同意再次延後解除 220 萬桶 / 日的減產計畫，將逐步恢復生產的起始時間自 1 月延後至 4 月。

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，交易員「正在評估這些措施是否足以抵消全球需求和供應過剩的挑戰，但油價缺乏更正面的反應，顯示市場感到失望。」

本周初，市場對 OPEC + 如何應對需求低迷抱有期待，因而提供油價支撐力，導致周四決定後容易產生獲利了結的交易，油價從而走低。

OPEC + 大宗商品策略主管 Warren Patterson 周五表示，儘管 OPEC + 採取的行動大幅去化了 2025 年預計產生的供應過剩量，但延長減產措施並放緩恢復生產的腳步並不足以推動市場在明年轉為短缺，明年上半年供應依舊過剩，只是過剩的情形好一點，從之前過剩 100 萬桶 / 日降為過剩 50 萬桶 / 日。

他表示，這意味 2025 年 Brent 原油價格的下行空間可望較先前預期更有限。ING 目前預計明年 ICE Brent 原油均價為每桶 71 美元，高於先前預測的每桶 69 美元。

同時，OPEC 可能希望美國當選總統川普恢復對伊朗的制裁，「消除自拜登政府上任以來恢復的約 150 萬桶 / 日的供應，這將提供 OPEC 增產空間，而不會對價格產生重大影響。」Sykora 說。

Sykora 認為，雖然川普顯然支持石油產業，但他在增加國內產量方面無能為力。「美國生產商與 OPEC 國家一樣對價格敏感。他們知道，在不破壞價格的情況下，他們無法將供應量強推至一個不情願的市場，這是資本市場和 OPEC 都不會容忍的結果。」