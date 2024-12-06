〈能源盤後〉全球供應充足 中國需求不穩 OPEC+ 再次展延減產措施 原油走低

鉅亨網編譯許家華 2024-12-06 06:23

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在全球供應充足和中國需求不穩定的情況下，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+)一如預期地同意推遲解除減產措施的提議，原油期貨價格周四 (5 日) 收低。

能源商品價格

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1 月交割的美西德州中質原油 (WTI) 下跌 24 美分或近 0.4%，收每桶 68.30 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 22 美分或 0.3%，收在每桶 72.09 美元。

1 月交割汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.93 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.16 美元。

1 月交割天然氣價格僅上漲 1.2%，收每百萬 Btu 3.08 美元。

市場驅動力

Westwood 控股集團實體資產總裁 Greg Reid 表示，OPEC + 周四的決定對市場來說是正面消息，因為這表明 OPEC+「在管理供需平衡方面遵守紀律，而不是試圖將更多供應推回市場。」

OPEC + 周四以線上會議方式同意推遲解除約 220 萬桶 / 日減產措施的計畫至明年 3 月底，亦即 4 月起才逐步解除該減產措施，並於 2026 年 9 月完全解除。

凱投宏觀首席氣候和大宗商品經濟學家 David Oxley 報告中表示，「該決定為 OPEC + 爭取到一些時間。然而，全球石油需求疲軟，意味著三個月後 OPEC + 很容易就會回到類似的境地。」

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，OPEC + 似乎想將增產時間點推遲至「中國需求增長走出經濟沼澤地，並為未來全球原油需求增長提供動力」之時，「這是個艱難的要求，可能得花一段時間，但卻似乎是這局的前進之道。」

《華爾街日報》周三報導稱，一些 OPEC+ 成員國推動增產，以實現短期利潤最大化，部分原因是川普當選後，美國頁岩油鑽探商預計將增產。根據報導，沙烏地阿拉伯可能會保持石油產量緊繃，並進一步推遲放寬該國石油供應的計畫。

傑富瑞分析師認為，OPEC + 的決定強化其觀點，即該組織將「繼續推遲增加供應，直到石油市場能夠消化為止」。

他們表示，該更新後的供應增長計畫讓 2025 年過剩的供應量減少 70 萬桶 / 日，但持續意味 2025 年平均供應量將增加 70 萬桶 / 日。根據傑富瑞的供需模型，分析師認為 2025 年市場無法吸收任何增加的供應量，「除非伊朗出口大幅減少」。

美財政部周二宣布對 35 家實體和船隻實施制裁，稱這些實體和船隻在將伊朗石油運往國外市場方面發揮關鍵作用。

Westwood Holdings 的 Reid 表示，川普 1 月上任時預計將加大對伊朗的制裁力度，這些是在其第一次入主白宮時非常有效的措施。他表示，11 月伊朗石油產量為 336 萬桶 / 日，但在加強制裁後，伊朗石油產量可能會下降 25% 至 50%。