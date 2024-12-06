〈航運指數〉SCFI連2彈 美線貨量可望逐周增 船公司醞釀漲價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-06 17:31

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上海航交所今 (6) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續彈 22.63 點，略回升至 2256.46 點，呈現連 2 升，不過主要四大航線仍多走跌，貨攬業者認為，農曆春節腳步接近，美線貨量應會逐周上升，12 月下半旬船公司醞釀美國線漲價，但實際漲幅要等下周逐漸明朗。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月續跌 30 美元至 4924 美元，跌幅 0.61%。

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美西線每 FEU 報價則是續挫 36 美元，來到 3309 美元，跌幅達 1.08%。

而歐洲線運價轉下滑 9 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3030 美元，跌幅近 0.3%。

地中海線運價也飆增，每 TEU 為 3761 美元，上漲 79 美元，增幅 2.15%。

貨攬業者分析，為規避關稅政策，目前觀察到部分貨主會趕在 1 月初出貨到墨西哥，再進入到美國，越接近 1 月 15 日美東罷工時間，貨主應會把貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時點靠近，預期美線貨量應該會逐周上升。