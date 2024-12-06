第一金11月賺15.08億 前11月進帳241億 年增12.7%

子公司第一銀行，單月 11 月稅後純益 15.57 億元，月減 4.5%，主要因呆帳回收較上月減少所致，但淨息收及淨手收均較上月為佳，外匯及衍生性商品損益增加的帶動下表現亮眼。累計一銀前 11 月稅後純益達 226.29 億元，年增 10.5%。