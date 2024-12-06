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第一金11月賺15.08億 前11月進帳241億 年增12.7%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 19:59

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第一金11月賺15.08億 前11月進帳241.17億 年增12.7%。（鉅亨網記者張韶雯攝）

第一金控 (2892-TW) 公布 11 月自結盈餘，11 月單月獲利 15.08 億元，月減 16.2%，主因銀行及證券子公司營收下滑所致。累計前 11 月稅後純益 241.17 億元，年增 12.7%，累計每股稅後純益（EPS）1.72 元。

子公司第一銀行，單月 11 月稅後純益 15.57 億元，月減 4.5%，主要因呆帳回收較上月減少所致，但淨息收及淨手收均較上月為佳，外匯及衍生性商品損益增加的帶動下表現亮眼。累計一銀前 11 月稅後純益達 226.29 億元，年增 10.5%。


第一金證券，因承銷業務下滑致獲利減降，11 月單月獲利 0.31 億元，月減 78.5%，累計前 11 月稅後純益達 11.05 億元，年增 21.7%。

第一金人壽因投資收益上揚，使得 11 月單月獲利 0.43 億元，月增 247%。累計前 11 月稅後純益達 5.29 億元，年增 28.7%。

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第一金一銀自結盈餘EPS

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