海運業者看Q4淡季優預期 運價易漲難跌 明年長約價格比今年好
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 17:40
輪船公會今 (4) 日舉行會員大會，長榮 (2603-TW) 總經理吳光輝表示，貨櫃海運市況能見度不高，但進入第四季傳統淡季後，運價和運量較預期好，至於美國總統大選結果，暫難以判斷對市場的影響；萬海 (2615-TW) 則認為，北美終端需求旺，航商成本墊高，運價易漲難跌。
吳光輝認為，短期海運市場先觀察農曆年前的拉貨潮可以延續多久，從目前市況來看，預料明年長約價格一定較今年好，雖新船交付恐使供過於求的情況暫難扭轉，但環保新規上路使老船退出市場的數量將增加；至於紅海危機，仍是一大不確定因素。
萬海總經理謝福隆則認為，目前北美市場艙位供給仍吃緊，終端需求旺，美總統大選後需求可望更加湧現，因此，運價易漲難跌。
此外，謝福隆也提到，紅海危機墊高航商的成本，使運費一定比去年高。
萬海日前宣布將重砸約 520 億元訂造 8 艘 16000 TEU 甲醇雙燃料貨輪，對此，謝福隆指出，主要是因應汰舊換新計畫，並討論加入聯盟，也不排除再開新航線。
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