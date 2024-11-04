海運業者看Q4淡季優預期 運價易漲難跌 明年長約價格比今年好

吳光輝認為，短期海運市場先觀察農曆年前的拉貨潮可以延續多久，從目前市況來看，預料明年長約價格一定較今年好，雖新船交付恐使供過於求的情況暫難扭轉，但環保新規上路使老船退出市場的數量將增加；至於紅海危機，仍是一大不確定因素。