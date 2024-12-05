Fed主席鮑爾對進一步降息持謹慎態度

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-05 04:00

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (4 日) 參加《紐約時報》(NYT)舉行的「DealBook Summit」專訪，他在會上針對貨幣政策表示，決策者對進一步降息可以保持謹慎態度。另外他還說，雖然通膨仍未完全回到 Fed 的 2% 目標，但沒理由經濟不能繼續成長。

Fed 將於 12 月 17 日至 18 日舉行的貨幣政策會議後公布利率決策，下周將進入靜默期，屆時官員不會再對外發表談話。根據近期公布數據，Fed 青睞的潛在通膨指標在 10 月加速升至 3 月以來新高，支持鮑爾謹慎推進政策的言論。

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稍早公布的「小非農」數據進一步證明，在物價壓力揮之不去、借貸成本上升的情況下，勞動需求依然存在。這對 Fed 官員來說是個好消息，官員們先前表示已不再將勞動市場視為通膨的來源，將把重點放在保護就業上。

鮑爾上月描述就業市場狀況為穩固，並表示整體經濟沒有發出決策者需要急於降息的訊號。如今小非農報告也支持鮑爾當時的看法。

沒有「影子主席」的可能

除了對貨幣政策看法之外，鮑爾在訪談中重申 Fed 作為央行的獨立性得到支持，並且在主持人問到「影子 Fed 主席」的設想時直接否認，稱完全不認為這種設想有任何可能。

據了解，鮑爾的 Fed 主席任期將於 2026 年結束，而關於「影子 Fed 主席」(shadow Fed chair) 的設想期時就來自川普提名的財政人選班森特 (Scott Bessent)。

今年 10 月班森特受訪時表示，川普可以提名一位「影子」主席，讓鮑爾在任期內就成為「跛腳鴨」。他說：「一旦有了影子主席和前瞻性指引，沒有人再真正關心鮑威爾的言論了。」

當時有分析認為，班森特的設想是在鮑爾任期內提前規劃 Fed 未來的方向。這意味著，若川普重返白宮，他可能搶奪鮑爾的話語權，讓他「靠邊站」。

此外，鮑爾在訪談中還表示，獨立性讓 Fed 有能力做最佳決策。Fed 的獨立性擁有美國國會的廣泛支持。他並不擔心聯準會將喪失自身獨立性這種風險。在某種程度上，獨立性意味著 Fed 的營運資金自給自足。