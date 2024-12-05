我11月外匯存底創高 央行看聯準會續降息1碼機率有7成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-05 17:30

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中央銀行今 (5) 日公布我國 11 月底外匯存底金額為 5779.74 億美元，較上月底增加 11.28 億美元，終結連 2 減，並再創下新高，央行指出，11 月匯市供需平衡，並未進場調節；而市場正關注聯準會 12 月是否再度降息，央行認為，本月續降息 1 碼的機率有 70%。

央行外匯局說明，11 月外匯存底創高主要是反映外匯存底投資運用收益，不過，主要貨幣對美元匯率貶值，抵銷部分水位。

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11 月主要貨幣兌美元多呈現貶值，歐元貶 2.27%，英鎊貶 2.28%，澳幣貶 0.61%，新台幣貶 1.5%，人民幣貶 1.37%，不過日元反彈升值 1.2%，而美元指數上漲 1.69%。

國際金融市場密切關注美國聯準會本月是否降息，央行指出，美國經濟成長動能看起來沒有之前那麼強，處穩定狀態，也使市場預期降息 1 碼的機率，從 60% 升到 70%。

另一方面，央行統計，外資 11 月淨匯出 60 億美元，使 11 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8025 億美元，較上月下滑 418 億美元，約當外匯存底也從 146% 降至 139%。