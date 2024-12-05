營收速報 - 台耀(4746)11月營收4.31億元年增率高達36.7％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 15:15
今年1-11月累計營收為41.92億元，累計年增率8.42%。
最新價為76元，近5日股價下跌-0.27%，相關生技醫療上漲2.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-681 張
- 外資買賣超：+1424 張
- 投信買賣超：-2054 張
- 自營商買賣超：-51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.31億
|37%
|13%
|24/10
|3.81億
|-5%
|4%
|24/9
|3.65億
|-5%
|8%
|24/8
|3.38億
|-16%
|3%
|24/7
|3.28億
|-4%
|-25%
|24/6
|4.38億
|-2%
|-4%
台耀(4746-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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