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鉅亨速報

營收速報 - 台耀(4746)11月營收4.31億元年增率高達36.7％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 15:15


台耀(4746-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.31億元，年增率36.7%，月增率13.13%。

今年1-11月累計營收為41.92億元，累計年增率8.42%。

最新價為76元，近5日股價下跌-0.27%，相關生技醫療上漲2.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-681 張
  • 外資買賣超：+1424 張
  • 投信買賣超：-2054 張
  • 自營商買賣超：-51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.31億 37% 13%
24/10 3.81億 -5% 4%
24/9 3.65億 -5% 8%
24/8 3.38億 -16% 3%
24/7 3.28億 -4% -25%
24/6 4.38億 -2% -4%

台耀(4746-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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