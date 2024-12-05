藥華藥11月營收10億元 Ropeg新適應症明年開始申請各國藥證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 19:39

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藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收 10.2 億元，年月雙增，其中年增超過 1 倍，創下歷史新高紀錄。藥華藥也透露 Ropeg 在新適應症拓展的最新進度，預計明年年初取得試驗結果後，陸續開始申請各國藥證。

藥華藥 11 月營收 10.2 億元，月增 11.04%，年增 1.39 倍；累計今年 1 至 11 月營收達 86 億元，年增 94.15%。藥華藥說明，11 月營收以罕見新藥 Ropeg 的美國銷售為主，美國與全球市場的業績持續成長。

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Ropeg 的新適應症拓展也有新進度，用於治療原發性血小板過多症 (ET) 的全球第三期臨床試驗共收 174 位 ET 患者，最後一位受試者已於 11 月完成試驗。藥華藥預計明年初取得試驗結果後，開始申請各國藥證，包括美國、中國及日本，若進行順利，預計 2026 年取證，目前已啟動布局行銷前的準備。

另外，藥華藥數年前開始布局細胞療法領域，且積極投入人才培育及臨床試驗準備。日前已向衛福部 TFDA 申請 TCR-T 免疫療法 TCRT-ESO-A2-TW，用於治療末期實體腫瘤患者的第一期臨床試驗。