盧布崩盤、暫停外匯交易 俄羅斯經濟恐快崩潰

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-29 14:03

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俄羅斯盧布出現恐慌性拋售，27 日兌美元匯率暴跌 8.5%，貶破 1 美元兌 110 盧布大關，引發當局暫停外匯交易，凸顯俄羅斯金融系統已崩潰，經濟在戰爭的龐大開銷及國際制裁下，快要撐不住了。

事實上，盧布自 21 日就一路下跌，累計跌幅達 12%，俄羅斯央行在盤中宣布暫停售匯，28 日起外匯市場停止交易至今年年底。經濟學家認為盧布已經崩盤。

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盧布崩跌的最大原因是，俄羅斯 21 日發射新型中程飛彈「榛樹」攻擊烏克蘭後，美國財政部宣布對俄羅斯天然氣工業銀行、50 多家俄羅斯中小型銀行、40 多家俄羅斯證券機構和 15 名俄羅斯金融官員實施極為嚴厲的製裁。

這些銀行在美資產被凍結，同時未來也無法再處理任何與美國金融體係有關的能源交易。俄烏戰爭爆發以來，美國持續制裁俄羅斯金融機構。目前這批金融機構，可以說是俄羅斯「碩果僅存」的還在苦苦支撐對外能源貿易的平台。

而隨著這些金融機構被制裁，俄羅斯國際支付管道將更為狹窄，作為本幣的盧布自然而然遭受國際資本的拋棄而崩跌。

此外，盧布貶破「1 美元兌 110 盧布」大關，也象徵了擊潰了俄羅斯人的對本幣價值的心理底線，對俄羅斯經濟信心打擊很大。

對俄羅斯人民而言，盧布的大幅貶值將加劇國內通膨，而目前的通膨率已高達 8.5%，如果再進一步惡化，俄國消費和經濟無疑也將進一步收縮。