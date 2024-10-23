央行：對外匯商品持開放態度 但有一個前提
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 15:45
中央銀行副總裁嚴宗大將於明 (24) 日赴立院備詢，在書面報告中，央行強調，資產管理業務的資金進出已相當開放自由，對於未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。
嚴宗大將於央行財委會報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題，央行表示，向來支持政府發展台灣成為資產管理中心的政策，並積極配合推動。
例如，央行近幾年配合金管會推行財富管理新方案，已鬆綁多項外匯業務法規，包括銀行得發行外幣結構型金融債券、槓桿交易商得提供外幣間無本金交割遠期外匯 (NDF)、外資得以持有之外幣為擔保品向證券商辦理資金融通等。
本次金管會規劃「打造台灣成為亞洲資產管理中心」策略，央行表態表支持，並將基於職掌，配合研議。
央行說明，亞洲資產管理中心涉及央行業務職掌者，主要是資金進出及外匯商品部份，而目前我國外幣資金進出，是完全自由，至於涉及新台幣兌換的資金進出，經常帳也無任何限制，廠商可自由結購售，而金融帳包括經濟部核准的直接投資、國人透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，以及外資投資國內有價證券，也完全自由。
央行強調，對於未涉及新台幣匯率的外匯商品，均持開放態度，依據國際經驗，在金融穩定的前提下，會持續開放各項外匯金融商品及服務，支持金融創新。
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