又一大國為加密幣搖旗吶喊！普丁：比特幣比外匯存底更好

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 11:30

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據《路透社》報導，普丁在一場投資會議上說道：「一個合理的問題是：如果外匯存底這麼容易損失，為什麼還要積累？」

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普丁周三的講話凸顯了自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來克里姆林宮與西方國家的衝突，這場戰爭促使美國和盟友凍結了價值約 3,000 億美元的俄羅斯外匯存底。

儘管俄羅斯提出抗議，但七大工業國（G7）仍在討論如何運用這筆資金支持烏克蘭。10 月，英國利用凍結俄羅斯資產產生的利潤向烏克蘭提供了 30 億美元的貸款。

普丁表示，沒收其外匯存底不利於美元的聲譽以及美元作為央行首要準備資產的地位，並表示許多國家已經轉向替代資產，包括加密幣。

除了比特幣，普丁還表示，未來的電子支付系統也會出現替代選擇。今年 10 月，鑑於俄羅斯被排除在國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外，普丁呼籲「金磚國家」建立一個替代支付系統。

隨著西方國家制裁給俄羅斯經濟帶來困難，克里姆林宮越來越多地接受數位資產，這代表著俄羅斯反加密幣立場的轉變。

俄羅斯曾在 2022 年提議全面禁止加密幣，但俄羅斯現在允許使用數位貨幣，並計劃在明年夏天推出數位盧布。