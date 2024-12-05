〈醫療科技展〉可偵測比PM2.5還小的細菌？工研院首創「智慧空氣採樣機器人」攜手達明布局MIT新藍海

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-05 17:21

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經濟部產業技術司今（5）日於「2024 醫療科技展」科專成果主題館展示工研院、金屬中心及生技中心等三大法人共計 14 項前瞻醫療科技，特別展出兩項機器人技術，其中「智慧空氣採樣機器人」，不僅能採集比 PM2.5 更微小、更不易捕捉的細菌，也可客製化打造「智慧環控即時地圖」，用紅黃綠三色燈號，判別汙染區。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，2023 年臺灣生醫產業營業額已突破 7,500 億元，顯示出台灣生醫產業的規模及競爭優勢持續擴大，發展潛力不斷上升。面對 2025 臺灣將邁入超高齡社會，醫療結構及健康照護迎來巨大的挑戰，運用智慧醫療科技成為重要的關鍵解方，其中當勞動人口短缺，智慧機器人的照護或醫療應用倍受關注。

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根據市調機構 Market & Markets 報告顯示，全球服務型智慧機器人市場正快速增長，2026 年產值將達 350 億美元。在醫療照護領域，預估將超過 300 億美元的規模，凸顯智慧機器人在生醫領域扮演的角色日益重要。這次展出的「智慧空氣採樣機器人」鎖定生技廠房，期盼協助業者緩解人力缺乏、交叉汙染等風險，更重要的是正攜手達明機器人 (4585-TW) 投入合作，助產業邁向生技高值化進而提高臺灣智慧醫療產業競爭力，共同打造「健康臺灣」。



國內醫藥生技產線邁向自動化，但環境品質監控多仍仰賴人工採樣，易有數據漏洞及交叉汙染，且生技製造的規範嚴謹、進入門檻高，工研院首創國內第一台「智慧空氣採樣機器人」，結合符合生醫法規要求的遠端管理系統，具有三大特色。

第一是更省力，鎖定醫藥生技工廠，國內首創一體成形的智慧空氣採樣機器人，自動採樣可節省 3-4 成人力負擔。二是更精準，除了工廠內的微粒子，還可採樣比 PM2.5 更微小的微生物，例如飄在空氣中更不易被捕捉的金黃葡萄球菌、芽孢桿菌等細菌都能輕鬆「抓住」。三是更智慧，可針對工廠打造客製化「智慧環控即時地圖」，將微生物、微粒子採樣結果即時分析，以「紅、黃、綠」三色燈號呈現，一眼判別汙染區域，立即展開清潔。目前正攜手達明機器人共同合作，期盼可共同打造第一台 MIT 生醫工廠等級的商用空氣採樣機器人，未來更可以擴增應用到食品、醫療照護等場域。



此外，肺癌蟬聯臺灣十大癌症之首多年，使用內視鏡手術時，由於肺部內的支氣管錯綜複雜，好像樹枝不斷分岔，醫師在手術當下有可能出現「迷航」、找不到路的問題。為此，工研院開發「軟性管狀醫療手術機器人」，結合快速 3D 建模，以及 AI 輔助導引手術路徑，醫生可在遠端遙控機器人，準確到達病徵位置，再搭配不同的醫療器械進行治療，如熱消融、噴灑幹細胞，或是進行組織採樣等。