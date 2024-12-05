〈醫療科技展〉解鎖18國市場商機 郭智輝：AI改變醫療科技、建構健康產業鏈 打造「護國群山」

立法院院長韓國瑜今年首次以大會主席身分上台, 他指出，台灣醫療技術很強, 重點是如何讓國際知道, 而這正是台灣醫療科技展的重要性, 透過展會將臺灣的醫療技術、設備及人才分享給全世界。他強調，台灣不光只有半導體, 還有許多隱形冠軍, 甚至有引以為傲的醫療技術。他期許大家一起把台灣醫療科技展辦得空前成功, 也讓台灣醫療能夠風風光光地走出去，跟全世界一起分享。



經濟部長郭智輝代表共同主辦致詞時指出，打造「健康台灣」是賴清德總統提出的願景，希望未來 8 年內國人平均餘命, 可以從 79 歲提升到 82 歲。同時, 也要讓國人活著健康，能走、能動, 健康的長壽。隨著 AI 的快速發展，智慧醫療是各國爭相投資的重點項目, 從藥物開發、病灶診斷分析、治療、甚至於健康照護、醫務管理等等，AI 將大幅改變醫療科技的面貌。他強調透過政府與產業的共同努力, 建構全面且多元的大健康產業鏈，可成為台灣的下一個護國群山。



生策會翁啟惠會長代表主辦單位致詞時表示，隨著近年 AI 技術的加速發展, 全球產業變革進入新階段, 其實台灣在 AI 技術的佈局已經超過 20 年, 不僅是全球最大的晶片與硬體供應地, 更全面推動 AI 在各產業的應用, 尤其「健康醫療與生醫產業」是發展最快速的領域。隨著政府啟動「健康台灣」計畫, 除了加強醫療照護外, 也著重促進全民健康, 未來更將擴大 AI 創新科技投入生醫產業的發展。



生策會董事長王金平指出，衛福部從 2017 年第一屆就支持並共同主辦, 打造全球首創以醫院為主體的會展; 也感謝經濟部推展各國供應鏈商貿合作, 為大健康產業拓展市場觸角; 國科會推動醫療技術創新, 奠定產業基礎; 農委會透過展會, 推動農業生技升級。