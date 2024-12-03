擔心心房顫動問題？來醫療科技展用台灣發明的全球最小「AI心率儀」測看看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-03 19:04

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全球第一台最輕、可攜帶、全球最小型僅 60 公克的「口袋型 AI 心率儀」宣布上市，將在 12/5-8 的台灣醫療科技展展出。價格僅醫院心電圖機的 10%，連結手機 App 即可量測是否有心房顫動問題，準確度高達 94％。由曾獲經濟部研發金質獎及美國 RD100（全球百大科技研發獎）的源星生醫所研發，並通過臺北醫學大學附設醫院及萬芳醫院長達一年的臨床測試，於今 (3) 日舉行臨床試驗發表記者會。

心肌梗塞及中風，易造成猝死或長期臥床，許多家庭只要家中有一人罹患，即成為沈重的經濟負擔。

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台灣大學名譽教授暨台灣醫事聯盟高明見於記者會中指出，根據西方醫學文獻，心房顫動約占心律不整住院之 1/3，而有 20~30% 缺血性腦中風是因心房顫動所導致。

高明見強調，台灣資料也顯示心房顫動的中風風險：北榮團隊發現台灣心房顫動患者的中風風險比西方人高。心房顫動病患只要帶有一個中風的危險因子，每年腦中風的風險為 2.55%-2.75%，更是西方人的 2 倍以上。其中更以逾 65 歲及糖尿病患者的風險最高。台灣人的心房顫動總體盛行率，男性 1.4%、女性 0.7%。目前台灣的心房顫動，在 2020 年盛行率約 1.5%,，2050 年估計盛行率預估會上升至 4.01%。

源星生醫董事長張國源表示，攜帶型人工智能心率儀醫院臨床測試結果，量到房顫心臟病的準確度約為 94％。是目前全球最輕最準確可以隨身攜帶的心臟量測設備。其中分析心臟的技術皆是自行研發並取得專利。人工智能心率儀可在 20 秒檢查心臟，得到結果。還可將測試的波形及資料使用 AI 自行分析診斷，傳到雲端，提供給醫生及遠端醫療機構處理。

張國源表示，臺北醫學大學附設醫院及萬芳醫院於 2023 年 6 月至 2024 年 6 月協助源星生醫完成臨床測試，於 2024 年 10 月通過臨床結案報告，並累積約 420 多個案例。經過臨床，本臨床試驗之目的為應用攜帶型心率儀（HeartMonitor）比對 12 導程心電圖（ECG）之波形，驗證其可應用於診斷心房顫動患者。

臨床結果心房顫動（Af）靈敏度（Sensitivity）為 96.68%，特異度（Specificity）為 90.53%，陽性預測值（PositivePredictive Value, PPV） 為 91.89%，陰性預測值（NegativePredictiveValue,NPV） 為 96.09%。可應用於居家照護、遠距照護、長期照護、讓使用者提前預警心臟問題。