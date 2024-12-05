中國駐美大使謝鋒：「新冷戰」打不得也打不贏

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 09:10

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在美國政府擴大對華半導體出口管制之際，中國駐美大使謝鋒表示，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智更不會得逞。

美國中國總商會芝加哥分會周二（3 日）舉辦第八屆年會，謝鋒說，不久前，中美元首在利馬會晤，中國國家主席習近平總結中美建交 45 年來的經驗啟示，指出如果兩國做夥伴，求同存異，中美關係就能夠取得長足發展；如果把對方當對手，惡性競爭，中美關係就會遭遇波折，甚至倒退。

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謝鋒指出，歷史充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智更不會得逞，交 14 億朋友好，還是與 14 億人為敵，答案不言自明。