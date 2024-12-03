投機勢力重建部位 日元套利交易又見復甦跡象

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-03 11:16

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今年一度攪亂全球市場的日元套利交易，正出現捲土重來的跡象。

根據日本金融期貨協會、東京金融交易所和美國商品期貨交易委員會數據的分析，日本散戶、海外的槓桿基金及資產管理公司 11 月的日元空頭部位，估增至 135 億美元，較 10 月份的 97.4 億美元增加。

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加拿大皇家銀行駐新加坡的亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示，目前與日元的絕對利差非常大，這意味著日元將始終被視為融資貨幣，「如果日元不被用作套利交易的融資貨幣，主要原因是波動性。」

瑞穗證券和 Saxo Markets 的策略師表示，套利交易可能回到日本央行 7 月升息後投資者突然離場的水準，不過要留意川普重新掌權後，讓外匯市場陷入混亂。

這種投資策略遭廣泛採用，有可能影響全球市場。今年夏季日元套利交易的平倉，使全球股市短短三週內蒸發約 6.4 兆美元，日經 225 指數遭遇 1987 年以來最大跌幅。上週日元突然大漲，可見重拾套利交易的投資人持續面臨風險。

利率是推動套利交易的因素之一。G10 集團和新興市場貨幣的平均報酬率逾 6%，相較之下，日本央行的基準利率僅為 0.25%，日元殖利率幾乎為零。

澳新銀行駐雪梨的外匯分析師 Felix Ryan 認為，儘管日本央行逐步正在升息，但與美國等主要經濟體的殖利率差距仍然很大。聯準會 11 月降息 25 個基點，聯邦基金利率目標區間降至 4.5%-4.75%，就算日本將利率提高到 1% 左右，套利交易的邏輯仍然可行。

這種投資策略回報相當可觀。自 2021 年底以來，以 10 種主要貨幣和新興市場貨幣為目標的日元套利交易報酬率為 45%，而考慮股利再投資的標普 500 指數報酬率為 32%。這吸引了越來越多的投資人買入日元空頭部位，7 月底時達到 216 億美元。