投機勢力重建部位 日元套利交易又見復甦跡象
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-03 11:16
今年一度攪亂全球市場的日元套利交易，正出現捲土重來的跡象。
根據日本金融期貨協會、東京金融交易所和美國商品期貨交易委員會數據的分析，日本散戶、海外的槓桿基金及資產管理公司 11 月的日元空頭部位，估增至 135 億美元，較 10 月份的 97.4 億美元增加。
由於美日利差仍然較大、美國政府增加舉債及外匯市場波動率較低，估計明年日元的空頭押注還會增加。這將使得以日元融資並將資金配置到全球收益率更高的市場更具吸引力。
加拿大皇家銀行駐新加坡的亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示，目前與日元的絕對利差非常大，這意味著日元將始終被視為融資貨幣，「如果日元不被用作套利交易的融資貨幣，主要原因是波動性。」
瑞穗證券和 Saxo Markets 的策略師表示，套利交易可能回到日本央行 7 月升息後投資者突然離場的水準，不過要留意川普重新掌權後，讓外匯市場陷入混亂。
這種投資策略遭廣泛採用，有可能影響全球市場。今年夏季日元套利交易的平倉，使全球股市短短三週內蒸發約 6.4 兆美元，日經 225 指數遭遇 1987 年以來最大跌幅。上週日元突然大漲，可見重拾套利交易的投資人持續面臨風險。
利率是推動套利交易的因素之一。G10 集團和新興市場貨幣的平均報酬率逾 6%，相較之下，日本央行的基準利率僅為 0.25%，日元殖利率幾乎為零。
澳新銀行駐雪梨的外匯分析師 Felix Ryan 認為，儘管日本央行逐步正在升息，但與美國等主要經濟體的殖利率差距仍然很大。聯準會 11 月降息 25 個基點，聯邦基金利率目標區間降至 4.5%-4.75%，就算日本將利率提高到 1% 左右，套利交易的邏輯仍然可行。
這種投資策略回報相當可觀。自 2021 年底以來，以 10 種主要貨幣和新興市場貨幣為目標的日元套利交易報酬率為 45%，而考慮股利再投資的標普 500 指數報酬率為 32%。這吸引了越來越多的投資人買入日元空頭部位，7 月底時達到 216 億美元。
Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 表示，「日本央行就算升息，也不可能充分縮小與美國的利差」，美國債務和財政狀況顯然是川普政府首要關注領域，日元套利交易可能仍有保持吸引力的空間
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