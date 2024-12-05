美非農報告出爐前金價小跌 麥格理：明年恐先跌後漲 「1情況」發生將上看3000美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-05 13:58

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國際金價今 (5) 日在亞洲交易時段持平表現，即便法國和南韓政局動盪，但風險偏好改善且美元依舊堅挺，避險需求稀少，加上市場靜待美國 11 月非農就業報告出爐。

隨著美股反彈至歷史新高，大幅削弱黃金避險需求，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (4 日) 也發表對未來降息採取更謹慎態度的言論。根據芝商所 FedWatch 工具數據，目前市場預估本月降息 1 碼機率為 73.8%，明年底將降息。

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台灣時間 12 時 14 分，黃金現貨小跌至每盎司 2649.09 美元，2 月到期的黃金期貨價格也下跌 0.1% 至每盎司 2672.99 美元。

新加坡交易商 GoldSilver Central 董事總經理 Brian Lan 說：「至少到 12 月底，金價可能會保持在這些水平附近，並出現下行趨勢。」

麥格理集團則認為，隨著 Fed 降息及央行增加黃金儲備，明年金價仍有進一步走高空間，並可能再創新高。由於美元走強，明年首季金價可能會陷入困境，但之後將擴大漲勢，

以 Marcus Garvey 為首的麥格理分析師在最新研究報告中指出，若中國需求回升或川普政策導致美國財政前景惡化，金價可能「迅速挑戰」3000 美元大關。2025 年第一季度金價將平均達到每盎司 2650 美元，較此前預估高出 1.9%，第二季均價將達 2800 美元，比上估計高出 12%，之後黃金可能會失去一些吸引力。

聯準會主席鮑威爾週三表示，美國經濟強於 Fed 在 9 月開始降息時的預期，並暗示支持未來放慢降息步伐，美國舊金山聯準銀行總裁戴莉則稱降息「沒有急迫感」。

自今年 9 月以來，Fed 共降息 3 碼，官員們在本月中做出決定之前，還有不少數據可以參考。因未來兩周將有大量重要數據出爐，包括明 (6) 日出爐的 11 月非農就業數據及下週三 (11 日) 出爐的 11 月消費者物價指數(CPI)。