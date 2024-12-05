三星前工程師挖角並向中國外洩技術 經濟價值達4.3兆韓元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-05 11:40

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韓國媒體報導，一名前三星電子工程師因涉嫌挖角三星的半導體核心技術人才，並向中國成都高真科技 (CHJS) 洩漏 20 奈米 DRAM 記憶體晶片技術，遭逮捕並移送檢方，外流技術的經濟價值高達 4.3 兆韓元，全案共有 21 人遭移送法辦，

報導稱，64 歲三星電子前工程師因涉嫌違反「職業安定法」被捕，並移送首爾中央地方檢察廳。

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該男是三星電子前員工，曾以顧問身分參與創立成都高真公司，並在 2018 年經營一家未註冊的人力資源機構並收取經濟補償，以至少 2 至 3 倍的優渥薪資挖角三星電子核心技術人才，協助在中國「復刻」DRAM 工廠，並於 2022 年 4 月成功生產半導體晶圓。

這間 DRAM 工廠從完工到投產僅費時 1 年 3 個月。 一般來說，晶圓從測試到量產通常需要 4 至 5 年。

韓國警方提到，外流技術的經濟價值高達 4 兆 3000 億韓元（約新台幣 998 億元），若考慮相關經濟效益，實際損失規模更加龐大。

除了這名前工程師，還有以相同手法挖角韓國半導體人才的 2 位獵人頭公司代表及法人被移送法辦。據悉獵頭公司已挖角逾 30 名技術人員。包括前三星電子工程師在內，成都高真技術外洩案共有 21 人遭移送法辦。

儘管韓國國家關鍵技術外流，警方只能根據刑責較輕的「職業安定法」、而非「產業技術保護法」來逮捕涉案嫌犯。