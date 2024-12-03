App Store抽佣引發不滿 蘋果面臨英國應用程式開發商訴訟

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 19:39

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根據外媒周二 (3 日) 報導，蘋果面臨英國應用程式開發商的集體訴訟，他們聲稱蘋果 (AAPL-US) 對 App Store 銷售抽成高達 30% 的佣金，此舉有害英國科技產業競爭。

根據英國競爭政策教授 Sean Ennis 的說法，蘋果可能要向多達 1.3 萬名軟體開發商支出高達 7.85 億英鎊 (9.95 億美元) 的費用。英國競爭上訴法庭 (Competition Appeal Tribunal) 的法官駁回蘋果阻止此案的抗辯，替此案繼續審理鋪平道路。

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報導指出，蘋果的應用程式抽佣政策一直是全球監管機構的焦點，並且在 1 月宣布旨在安撫歐盟監管機構的改革。歐盟監管機構正在審查這些讓步措施，因為部分開發商認為新條款實際上會讓處境變得更糟。

Ennis 在法庭文件中表示，從 2017 年 7 月 25 日起，蘋果向透過 App Store 銷售或透過應用程式內訂閱獲取收入的英國軟體開發商收取佣金。