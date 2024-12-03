法國議員周三將舉行不信任投票 巴尼耶政府瀕臨崩潰

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 21:41

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根據外媒周二 (3 日) 報導，法國議員周三 (4 日) 將舉行不信任投票，可能導致總理巴尼耶 (Michel Barnier) 領導的法國政府下台，意味著這個剛於 9 月組建的政府可能成為 1962 年以來第一個因不信任投票而被迫下台的法國政府，巴尼耶也將成為 1958 年法蘭西第五共和國成立以來任期最短的總理。

由於法國政府債台高築，巴尼耶試圖在議會通過增稅和削減開支 600 億歐元的預算案，以控制法國不斷上升的公共赤字，但該法案遭到處於「懸浮議會」狀態的法國眾議院的反對。

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巴尼耶在周一表示，將動用憲法 49.3 條款，讓《社會安全融資法案》不經議會表決過關。這項做法引法國極右派領導人雷朋 (Marine Le Pen) 出面威脅，表示除非巴尼耶調整 2025 年預算，否則將投票支持不信任動議。

而早在此前，左翼已承諾如果政府使用第 49.3 條，將提出不信任投票。按照規定，在反對黨提出不信任動議後，議會必須在 48 小時後、3 天內開始辯論，即不信任投票最快可能在周三進行，最快本周出結果，法國政府進入「下台倒數計時」。

政府下台後會造成什麼影響？

據介紹，如果政府被投票否決，現任政府將轉為看守政府，各部門部長將以臨時身份處理當前事務，仍需要提出避免政府停擺的緊急財政案，直到法國總統馬克宏任命新總理或重新任命巴尼耶重新制定預算案。

儘管憲法沒有規定總統決定新總理人選的最後期限，但規定法國一年內不能舉行兩次國民議會選舉，所以在最極端的情況下，法國政壇的僵局至少得斷斷續續持續到明年 7 月，才有機會透過馬克宏再次解散議會來破局。

法國財政部長阿曼德 (Antoine Armand) 表示，如果政府在未來幾天倒台，法國經濟將面臨痛苦的後果。

根據 Armand 的說法，依靠緊急法案將使 38 萬個家庭不得不繳納所得稅，另有 1,800 萬個家庭的帳單將上漲，對農民的緊急援助也將無法實現，政府也無法繼續執行僱用更多警察的計劃。

阿曼德表示：「在一個利率上升的經濟中，在一個沒有預算的經濟中，在一個陷入不確定性的經濟中，沒有一個產業能獲勝，沒有一個法國人能獲勝，沒有一個企業能獲勝。」

危險的政治局勢促使投資人拋售法國資產，法國市場遭遇「股債雙殺」。

10 年期法國公債的殖利率上周升至 2.992% 的高位，與曾經處於歐債危機中心的希臘持平，法國基準股指年內跌幅領跑歐股，勢將創下自 2010 年以來最低水平。

周一法國和德國 10 年期公債利差再擴大 7 個基點，達到 88 個基點，接近 2012 年以來的最高水準。

解散不「停擺」，法國開啟極度緊縮模式？

儘管法國政府可能在周三的不信任動議中被推翻，但緊急法案「特別法」保證了法國政府不會出現美國聯邦政府式的「停擺」。

在特別法下，政府將被授權最低水準的開支 (僅能維持最基本的公共服務)，並且不能超過 2024 年預算案的支出水準，這可能會導致政府大幅收緊開支。

公法教授 Anne-Charlene Bezzina 表示：「特別法只允許國家運作，不允許政府在預算中加入政治因素。這將是真正的緊縮，只有純粹的經常性開支。」