〈房產〉房仲全聯會智庫建議政府應有長期穩定的住宅政策

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 17:28

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受到一連串打炒房政策影響，2024 第三季起房仲市場出現急凍狀態，房仲全聯會智庫對新政府提出建言，期望政府能夠採行，進而能打造一個資訊透明、住者與租者都友善的居住環境，同時還給房地產業者一個穩定及永續發展的市場空間。也建議請召開「全國住宅問題及政策會議」。

房仲全聯會指出，政府住宅政策應是長期穩定，而非充滿不確定性，20 多年來全台的住宅政策是搖擺不定的，從李登輝總統興建國宅，到陳水扁總統 2003 年增值稅減半及合宜住宅，到馬英九總統青年安心成家方案及試辦社會住宅，再到蔡英文總統推只租不售之社會住宅，最近賴清德總統提出的使用權住宅，常常是因人設事，也常常因人去政息，根本沒有一套可長可久的住宅政策。像新加坡就只靠一套組屋政策，長期以來滿足新加坡人住的需求，值得借鏡。

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房仲全聯會指出，像是央行第七波信用管制，都是突襲式地推出限貸令，令大眾與業者都措手不及，有違信賴保護原則。這些充滿不確定性的住宅政策及管制，只會讓市場急凍，產業窒息。亂棒打鳥式的住宅政策，最終可能傷害的是廣大自用住宅的民眾，而不是資本雄厚的投機客。

房仲全聯會建議，政府應全面推動租賃市場透明化並修改《不動產經紀業管理條例》，將租金登錄義務回歸出租方負責，以解決租屋黑市問題。住宅租賃物件實價登錄不僅能讓房東有參考出租價格之依據，也為民眾提供可靠的房租查詢管道，使其更容易掌握市場租金價格分布情形，並作為選擇合理房租負擔的參考。目前居住問題除了房價高漲外，租金也是持續上漲，通貨膨脹是因素之一，政府針對房客的租金補貼政策讓多數未參加公益出租人之房東趁勢調整租金，導致弱勢租客更不容易租得起房子。