〈房產〉今年金融業資產調節再添一筆 元大賣自有舊商辦18億元入袋

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 12:56

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壽險和金融業者在投資和自用的雙重需求下，近年也積極投入商用不動產市場，實價登錄顯示，11 月元大證券和元大商業銀行一同完成出售位在承德路三段的舊「元大金控大樓」，總共 18 億元，由投資公司接手，原址的元大股務代理部則搬遷到大安區自有商辦。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，今年金融業者處分台北商用不動產的案例，總金額最高的是南山人壽保險，在 1 月時以約 47.9 億元，出售內湖「南山瑞光大樓」、「南山利豐大樓」兩棟商辦，而買方台達電 (2308-TW) 因有自用擴廠需求，因此兩棟全數包下；另外同樣整棟商辦交易的，還有華南金資產管理公司，以約 3.85 億元出售整棟內湖商辦。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，金融業資金豐沛，置產眼光精準，向來具有插旗精華區的雄厚實力，購置商辦店面不僅可以做為分行自用，出租的投報率也都維持在水準之上，而在長期持有後增值可觀，出售資產獲利了結，資產調節之餘，自用店面也可趁機舊換新。

張旭嵐指出，近年 AI 科技產業夯，不少高科技產業有新增企業總部和擴張研發中心的需求，尤其是需要整棟商辦或是大坪數標的，並且需位在交通便利、設施齊全的產業聚落商業區，不僅能提升辦公環境和企業形象，還能吸引優質人才進入，因此「整棟、大坪數、產業集中區」的商辦，成為各企業和法人投資置產的首選。