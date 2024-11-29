〈房產〉全台房市11月交易略回升 中信房屋張世宗：這兩類買盤在撑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 10:48

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房仲業者就本身交易資料顯示，全台 2024 年 11 月房市交易較 10 呈現個位數回升，中信房屋總經理張世宗今 (29) 日指出，現階段市場主要受到兩類買方的撐盤，一類是有剛性需求的自住客群，另一類則是手握充裕現金的高資產客群，在這兩類客群的坐鎮下，市場依然能夠維持相對有撐的狀態。

張世宗指出，從屋主方面來看，儘管大多數屋主對價格仍有堅持，但在賣壓較大的蛋白區和蛋殼區，或是面臨資金回籠壓力的屋主，其心態已經逐漸放軟，議價空間也變得更加有彈性。目前整體市場的走向，正逐步向買方市場傾斜，對於購屋民眾來說，現在正是進場看房、議價的好時機。

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中信房屋統計內部成交件數，11 月全台交易量相較於上月增加約 5.8%，較去年同期減少約 31.4%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減 6.9%、年減 28%；新北市月減 1.4%、年減 25.4%；桃園市月增 17.6%、年減 34.1%；台中市月增 5.2%、年減 33.3%；台南市月增 16.7%、年減 31.7%；高雄市月增 12.5%、年減 30%。

張世宗認為，隨著大眾對政策慢慢消化，一些不受政策影響的買方，看屋意願提高，再加上進入年底傳統房市旺季，11 月整體的交易量相較於上個月略有回升。觀察各縣市的表現，台北市和新北市由於購屋總價相對較高，受銀行房貸限額影響較大，市場交易量依然呈現下滑趨勢，但與前幾個月相比，減幅已有所收斂。

至於桃園以南的其他四都，市場交易量則分別出現了 5.2% 至 17.6% 不等的增長，其中又以桃園市的增幅最為顯著。桃園房價親民，建設題材豐沛，近年來不斷磁吸來自雙北的外溢人口，為區域房市提供了很強的支撐力道。