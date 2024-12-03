〈房產〉買屋難加貸款也難 台灣房屋2024房市代表字「難」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 12:54

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回顧 2024 年台灣房市猶如洗三溫暖，台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」票選，今年邁入第 16 年，最新網路票選結果出爐，今年由「難」字摘下桂冠，共獲得 4 成 5 的民眾認同，獲選原因為「購屋難、貸款難，買房成家難上難」。

另外，2024 年度最有感的房市新聞，年度頭條為「央行第七波信用管制擴及全台，第 2 戶限貸 5 成」，顯示政府連環祭出打炒房政策，限貸令趨嚴，成為 2024 年讓民眾最有感、影響最深切的房市議題。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受新青安貸款挹注，去年至今年初，房市可謂遍地開花，不過央行在第三季祭出限貸令，自然人第二戶貸款限縮至 5 成且無寬限期，管制範圍更從六都擴大至全國，貸款門檻提高，鑑價金額保守，審核時程延長，置產族換屋族舉步維艱，房市由熱轉冷，買氣急轉直下，提早入冬。

觀察近三年房市代表字，2022 年全球進入升息循環，央行為抑制通膨，全年四度「升」息；2023 年，央行再度祭出第五度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字二度成為年度代表字；來到 2024 年，通膨持續升溫，全台房價續漲，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族更「難」成家。

根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2024 年十大房市新聞，有高達 6 成民眾對「央行第七波信用管制擴及全台，第 2 戶限貸 5 成」議題最有感；其次是「房貸鬧錢荒，國銀利率 3% 也貸不到」，以及「新青安嚴打投資客一生限貸一次防炒作弊端」，成為今年前三大房市焦點議題。

張旭嵐表示，民眾最關切的三大議題，皆與房貸政策息息相關，貸款政策的變動將影響民眾的購屋能力，限貸令一日不鬆綁，換屋族、置產族寸步難行，第四季理監事會議央行是否再度投入變化球，也是影響明年房市的重點。加上美國際將啟動全球高關稅政策，帶動全球通膨環境持續，2025 年房市，仍受政策牽制房市仍處於「核貸嚴、成本高、估價低、交屋長」的難貸期。

2025 年新青安仍是市場最暢行無阻的族群，因此交易將集中以自住、長期持有需求為主，產品以「小而美、價精省」為主力。不過另外一方面，商用不動產因不受這波限貸令影響，反而更吸引置產族目光，因此 2025 年房市「自住優先、商用看俏」。