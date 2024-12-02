〈房產〉新屋交屋潮+賣方小幅降價 11月全台六都交易量月增0.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 18:52

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全台六大都會區公布 2024 年 11 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 11 萬 9824 棟，月增 0.9%。2024 年 11 月六都建物買賣移轉棟數年減 15.3%，六都之中只有台中市小幅年增 2.1%，房仲業者分析，主要仍因新屋交屋潮形成月回升。

統計顯示，2024 年前 11 月全台六都整體交易量合計為 24 萬 9,864 棟，與去年同期相比年增 17.5%，增幅持續收斂

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然今年建物買賣移轉棟數仍有機會寫下 11 年新高，不過房市前 8 月市場交易熱絡，但 9 月開始房市就進入明顯量縮，整體房市不如帳面呈現全年近 35 萬棟那樣暢旺，觀察今年第四季仍受到房貸緊縮影響，加上整體資金利率水準拉高，房市已經進入自用當道的市況。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，11 月的建物買賣移轉棟數反映的是 10 月至 11 月初的市況，進一步觀察六都交易市況增減互見，台北市月減 12.3%，新北市月增 1.5%，桃園市月增 6.8%，台中市量增 6.9%，台南市量縮 16.6%，高雄市則月增 8.1%。

陳金萍指出，六都建物買賣移轉棟數連三月下滑後首度小幅回升，反映政策效應持續顯現，讓買賣雙方拉長議價與交易時程，壓抑交易量，但在部分行政區預售屋完工交屋潮的挹注下，加上近期部分賣方售屋心態開始出現轉變，願意小幅降價；另一方面，自住需求穩定，只要物件條件符合需求且價格具有一定的優惠，買賣雙方價格認知差距縮小，成交機會增加，讓 11 月全台六都建物買賣移轉棟數小幅增加 0.9%。

另與 2023 年同期相比，2024 年 11 月六都建物買賣移轉棟數年減 15.3%，其中，除了台中市年增 2.1% 外，其餘五都均量縮，其中，台北市年減 19.0%，新北市年減 26.7%，桃園市年減 0.6%，台南市年減 40.4%，高雄則是年減 8.1%。

陳金萍表示，進一步觀察今年 1-11 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 24 萬 9,864 棟，與去年同期相比年增 17.5%，增幅持續收斂。其中，台北市年增 12.7%，新北市年增 9.9%，桃園市年增 21.8%，台中市年增 19.9%，台南市年增 14.2%，高雄市年增 28.1%，六都累計前 11 月交易量年增幅已連四月下滑，且已收斂至 2 成以內。