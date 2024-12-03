〈房產〉明年房市仍受信用管制等影響 房仲全聯會以「謹」作為代表字
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 17:27
受到海內外環境因素影響，近 5 年台灣房地產景氣劇烈波動，房仲全聯會今 (3) 日提出以「謹」作為明年全台房市走勢代表字，房仲全聯會理事長王瑞祺指出，台灣央行這一波的信用管制影響，恐怕還要持續影響 6 個月以上，包括買方及賣方都要謹慎以對。
王瑞祺同時也指出，台灣央行的信用管制措施尤應適時的鬆綁，同時也應多與產業界多溝通，但目前包括房市的買方及賣方都要謹慎面對房市。而在金融業對房貸的更謹慎態度，買方也應多對自備款成數加以提高。
展望 2025 年，房仲全聯會選定以「謹」作為代表字。國際局勢仍大幅牽動景氣走勢，美國新政府上任、中國武力威脅猶存，經貿大戰方興未艾，前景未卜；全台因應 ESG(環境保護、社會責任、公司治理) 國際趨勢，電價物價蠢動，原物料價格居高不下，房價又位在新高，房市供需動向迷離。
房仲全聯會指出，預料 2025 年將步入極為關鍵的過渡期，以「謹」作為明年代表字，主要基於明年詭譎多變、變幻莫測，無論是房地產產業，或是一般消費者買賣方，購屋行動應會更加謹慎，更加小心謹慎看待景氣變化，步步為營、且戰且走。過渡期長短難料，但只要脫離過渡期，房市便可穩定成長，進入下一波成長期。
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